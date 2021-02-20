У Дніпрі в одноповерховому будинку сталася пожежа, загинули троє людей

Як повідомляється, пожежа сталась у Самарському районі Дніпра. За інформацією рятувальників, в будинку горіло сміття, старі речі та дерев’яна конструкція даху. Під час ліквідації займання пожежники виявили тіла двох людей. Ще одного громадянина 1960 року народження госпіталізували у тяжкому стані, однак він не вижив.

Зазначається, що вогонь знищив перекриття на площі 80 кв. м. До гасіння пожежі були залучені 7 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС.