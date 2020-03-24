ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Днепре в общественный транспорт будут пускать по спецбилетам

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 21:23
В Днепре в общественный транспорт будут пускать по спецбилетам
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Проезд в общественном транспорте по спецбилетам начнет действовать с 26 марта

В Днепре общественный транспорт будет перевозить только работников предприятий, "которые обеспечивают критически важные сферы жизни города". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заведующего сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровской горсовета Ивана Васючкова в Facebook.

По его словам, проезд в общественном транспорте по спецбилетам начнет действовать с 26 марта.

Также городская власть должна организовать специальные автобусные, трамвайные и троллейбусные маршруты.

В транспорт будут пускать только по специальным билетам. Пассажиры должны быть в масках и перчатках.

Общественным транспортом смогут воспользоваться медработники, сотрудники правоохранительных органов, работники сферы ЖКХ, электросетей, сотрудники продуктовых магазинов, почтовых служб и служб связи'связи, банковские работники, работники складов продовольствия, пищевой промышленности, фармацевтических компаний, сотрудники АЗС, социальных служб, сотрудники районных, городских и областных администраций

Напомним, 20 марта правительство объявило чрезвычайную ситуацию в Киеве в связи с распространением коронавирус. Впоследствии с 23 марта в Киеве ввели запрет на пользование общественным транспортом людям, которые не являются работниками критической инфраструктуры.

В Италии за сутки из-за коронавируса умерли более 700 человек Италия почти в 15 раз увеличила штраф за нарушение карантина
Новости Украины ФК ДнепрКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь