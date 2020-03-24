В Днепре в общественный транспорт будут пускать по спецбилетам

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Проезд в общественном транспорте по спецбилетам начнет действовать с 26 марта

В Днепре общественный транспорт будет перевозить только работников предприятий, "которые обеспечивают критически важные сферы жизни города". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заведующего сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровской горсовета Ивана Васючкова в Facebook.

По его словам, проезд в общественном транспорте по спецбилетам начнет действовать с 26 марта.

Также городская власть должна организовать специальные автобусные, трамвайные и троллейбусные маршруты.

В транспорт будут пускать только по специальным билетам. Пассажиры должны быть в масках и перчатках.

Общественным транспортом смогут воспользоваться медработники, сотрудники правоохранительных органов, работники сферы ЖКХ, электросетей, сотрудники продуктовых магазинов, почтовых служб и служб связи'связи, банковские работники, работники складов продовольствия, пищевой промышленности, фармацевтических компаний, сотрудники АЗС, социальных служб, сотрудники районных, городских и областных администраций

Напомним, 20 марта правительство объявило чрезвычайную ситуацию в Киеве в связи с распространением коронавирус. Впоследствии с 23 марта в Киеве ввели запрет на пользование общественным транспортом людям, которые не являются работниками критической инфраструктуры.