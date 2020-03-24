У Дніпрі у громадський транспорт пускатимуть за спецквитками

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Проїзд у громадському транспорті за спецквитками почне діяти з 26 березня

У Дніпрі громадський транспорт перевозитиме тільки працівників підприємств, "що забезпечують критично важливі сфери життя міста". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення завідувача сектором контролю та моніторингу договірних зобов’язань департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Івана Васючкова у Facebook.

За його словами, проїзд у громадському транспорті за спецквитками почне діяти з 26 березня.

Також міська влада має організувати спеціальні автобусні, трамвайні та тролейбусні маршрути.

У транспорт пускатимуть лише за спеціальними квитками. Пасажири мають бути у масках та рукавичках.

Громадським транспортом зможуть скористатися медпрацівники, співробітники правоохоронних органів, працівники сфери ЖКГ, електромереж, співробітники продуктових магазинів, поштових служб і служб зв'язку, банківські працівники, працівники складів продовольства, харчової промисловості, фармацевтичних компаній, співробітники АЗС, соціальних служб, співробітники районних, міських і обласних адміністрацій.

Нагадаємо, 20 березня уряд оголосив надзвичайну ситуацію в Києві у зв'язку з поширенням коронавірусу. Згодом з 23 березня у Києві ввели заборону на користування громадським транспортом людям, які не є працівниками критичної інфраструктури.