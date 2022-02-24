В Днепре и области ввели комендантский час

В Днепре и области с 24 февраля вводится комендантский час. Она будет действовать с 22:00 до 6:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Информатор.
По правилам комендантского часа, если человек находится на улице без разрешения или основательных причин, то комендантский патруль имеет право его задержать для проверки документов и установить причину нарушения комендантского часа.
Ранее комендантский час ввели в Киеве, Черкасской области и Харькове.
Как сообщало РБК-Украина ранее, российские оккупанты вторглись в Чернобыльскую АЭС, боевики пытаются спровоцировать экологическую катастрофу.