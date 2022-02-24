У Дніпрі та області ввели комендантську годину
Фото: Борис Філатов (facebook.com/Borys Filatov)
В Дніпрі та області з 24 лютого вводиться комендантська година. Вона діятиме з 22:00 до 6:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інформатор.
За правилами комендантської години, якщо людина перебуває на вулиці без дозволу або грунтовних причин, то комендантський патруль має право її затримати для перевірки документів та щоб встановити причину порушення комендантської години.
Додамо, що раніше комендантську годину ввели в Києві, Черкаській області та Харкові.
Як повідомляло РБК-Україна раніше, російські окупанти вторглися в Чорнобильську АЕС, бойовики намагаються спровокувати екологічну катастрофу.