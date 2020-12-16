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У Дніпрі вночі горів житловий будинок, троє загиблих

Дніпро, Середа 16 грудня 2020 07:04
У Дніпрі вночі горів житловий будинок, троє загиблих
Фото: місце події (dp.dsns.gov.ua)
Автор: Инна Собора

У Дніпрі сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку. Унаслідок цього загинули троє людей.

Про це повідомляють у прес-службі ДСНС.

Рятувальникам повідомили про пожежу, яка виникла на вулиці Миколи Хвильового Новокодацького району, о 15 грудня о 23:15.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла трьох осіб. Троє загиблих - чоловічої статі, інші дані встановлюються.

Вогнем пошкоджено господарчу споруду (дерев’яна прибудова до будинку), дерев’яні перекриття та дах будинку. Загальна площа пожежі 65 м. кв.

Пожежу локалізовано о 00:17 та ліквідовано о 01:30.

Нагадаємо, у Києві в Святошинському районі виникла пожежа в ніч на 16 грудня. Унаслідок надзвичайної події загинули щонайменше двоє людей.

Раніше у Харкові в дев'ятиповерховому житловому будинку під час пожежі загинули двоє людей.

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Новини України Надзвичайні події пожежаДніпро

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