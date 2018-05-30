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Інтерв'ю

У Дніпрі в лікарні ім. Мечникова сталася пожежа, постраждала одна людина

НовиниНадзвичайні події    30.05.2018 - 09:55
Ілюстративне фото (dp.dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dp.dsns.gov.ua)

рятувальники евакуювали з лікарні 92 людину

В ніч на середу в палаті хірургічного відділення обласної клінічної лікарні ім. Мечникова в Дніпрі сталася пожежа, постраждала одна людина. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС.

Зокрема, повідомляється, що через пожежу рятувальники евакуювали з лікарні 92 людину.

"30 травня о 00:43 у місті Дніпро в палаті (без перебування стаціонарних хворих) хірургічного відділення на 7-му поверсі обласної клінічної лікарні ім. Мечникова виникла пожежа", - повідомили рятувальники.

У 01:29 підрозділами ДСНС пожежа ліквідована на площі 30 кв. м.

В результаті пожежі постраждав один чоловік, який був врятований з сусідньої палати. За даними обласного управління, постраждала пацієнтка - 1956 року народження, яку з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння перевели в реанімаційне відділення.

Пожежу гасили 23 рятувальники. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у Дніпрі в результаті пожежі загинули три людини, ще один постраждав.

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Теги публікації: ФК Дніпро, пожежа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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