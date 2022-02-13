ru ua
Вс, 13 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Днепре напали на журналистов "Украинской правды"

Новина українською →
Днепр, Воскресенье 13 февраля 2022 17:46
В Днепре напали на журналистов "Украинской правды" Фото: в Днепре напали на съемочную группу "Украинской правды" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Днепре 13 февраля возле аэропорта неизвестные напали на журналистов издания "Украинская правда". Угрожая ножом, они забрали телефон у оператора и требовали пароль, чтобы удалить видеозапись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "УП" Михаила Ткача.

"Час назад возле ВИП-терминала аэропорта города Днепра на нашу съемочную группу напала вооруженная охрана", - написал Ткач.

Журналист добавил, что группа мужчин, угрожая ножом забрала у оператора съемочной группы телефон. Они потребовали пароль от гаджета, чтобы удалить видео.

На опубликованных кадрах инцидента видно, как к группе журналистов приближается несколько мужчин крепкого телосложения. Между ними возникает словесная перепалка. В какой-то момент появляются сотрудники полиции. После нескольких минут выяснения отношений неизвестные сели в автомобиль и уехали.

Фото: в Днепре напали на съемочную группу "Украинской правды" (facebook.com/mixailotkach)

Напомним, в октябре прошлого года на журналистов программы "Схема" напали в помещении Укрэксимбанка во время записи интервью с главой правления банка Евгением Мецгером.

Отметим, сейчас дело об этом нападении находится на рассмотрении суда.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр
NEWS
Украина не советует летать над Черным морем. Но небо не закрыто
Украина не советует летать над Черным морем. Но небо не закрыто
DAILY
Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы