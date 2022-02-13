У Дніпрі напали на журналістів "Української правди"

У Дніпрі 13 лютого біля аеропорту невідомі напали на журналістів видання "Українська правда". Погрожуючи ножем, вони забрали телефон у оператора і вимагали пароль, щоб видалити відеозапис.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "УП" Михайла Ткача .

Фото: у Дніпрі напали на знімальну групу "Української правди" (facebook.com/mixailotkach)

На опублікованих кадрах інциденту видно, як до групи журналістів наближається кілька чоловіків міцної статури. Між ними виникає словесна перепалка. У якийсь момент з'являються співробітники поліції. Після декількох хвилин з'ясування стосунків невідомі сіли в автомобіль і поїхали.

Журналіст додав, що група чоловіків, погрожуючи ножем забрала у оператора знімальної групи телефон. Вони зажадали пароль від гаджета, щоб видалити відео.

"Годину тому біля ВІП-терміналу аеропорту міста Дніпра на нашу знімальну групу напала озброєна охорона", - написав Ткач.

Нагадаємо, в жовтні минулого року на журналістів програми "Схема" напали в приміщенні Укрексімбанку під час запису інтерв'ю з Головою правління банку Євгеном Мецгером.

Зазначимо, зараз справа про цей напад перебуває на розгляді суду.