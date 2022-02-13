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У Дніпрі напали на журналістів "Української правди"

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Дніпро, Неділя 13 лютого 2022 17:46
У Дніпрі напали на журналістів "Української правди" Фото: у Дніпрі напали на знімальну групу "Української правди" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Дніпрі 13 лютого біля аеропорту невідомі напали на журналістів видання "Українська правда". Погрожуючи ножем, вони забрали телефон у оператора і вимагали пароль, щоб видалити відеозапис.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "УП" Михайла Ткача.

"Годину тому біля ВІП-терміналу аеропорту міста Дніпра на нашу знімальну групу напала озброєна охорона", - написав Ткач.

Журналіст додав, що група чоловіків, погрожуючи ножем забрала у оператора знімальної групи телефон. Вони зажадали пароль від гаджета, щоб видалити відео.

На опублікованих кадрах інциденту видно, як до групи журналістів наближається кілька чоловіків міцної статури. Між ними виникає словесна перепалка. У якийсь момент з'являються співробітники поліції. Після декількох хвилин з'ясування стосунків невідомі сіли в автомобіль і поїхали.

Фото: у Дніпрі напали на знімальну групу "Української правди" (facebook.com/mixailotkach)

Нагадаємо, в жовтні минулого року на журналістів програми "Схема" напали в приміщенні Укрексімбанку під час запису інтерв'ю з Головою правління банку Євгеном Мецгером.

Зазначимо, зараз справа про цей напад перебуває на розгляді суду.

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