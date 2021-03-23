В Днепре для мытья трамваев начали использовать очищенную воду повторно
Фото: трамвай (пресс-служба)
В Днепровском трамвайном депо № 3 начали повторно использовать очищенную воду для мытья трамваев.
Об этом сообщил главный инженер депо № 3 КП "Днепровский электротранспорт" Днепровского горсовета Александр Шевченко, передает пресс-служба.
"Благодаря подобной системе через мойку проходит 50 единиц подвижного состава за рабочий день. К тому же она стала более автоматизированной, то есть в начале трамвай очищают большие щетки. Затем его домывают вручную и с помощью моющих пистолетов. А еще в прошлом году, без мойщицы замкнутого цикла, проходило вагонов почти вдвое меньше", - сообщил инженер.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, в Днепре существенно модернизировали системы очистки питьевой воды.