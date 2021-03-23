ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Дніпрі для миття трамваїв почали використовувати повторно очищену воду

Новость на русском → Дніпро, Вівторок 23 березня 2021 17:47
У Дніпрі для миття трамваїв почали використовувати повторно очищену воду Фото: трамвай (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

У Дніпровському трамвайному депо № 3 почали повторно використовувати очищену воду для миття трамваїв.

Про це повідомив головний інженер депо № 3 КП "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міськради Олександр Шевченко, передає прес-служба.

"Завдяки подібній системі через мийню проходить 50 одиниць рухомого складу за робочий день. До того ж вона стала більш автоматизованою, тобто на початку трамвай очищають великі щітки. Потім його домивають вручну та за допомогою мийних пістолетів. А ще торік, без мийниці замкнутого циклу, проходило вагонів майже вдвічі менше", - повідомив інженер.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, у Дніпрі суттєво модернізували системи очищення питної води.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Транспорт Дніпро трамвай вода
NEWS
Маски в парку, салони по запису, але з транспортом: нові правила локдауну в Києві
Маски в парку, салони по запису, але з транспортом: нові правила локдауну в Києві
DAILY
Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками