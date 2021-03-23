У Дніпрі для миття трамваїв почали використовувати повторно очищену воду
Фото: трамвай (прес-служба)
У Дніпровському трамвайному депо № 3 почали повторно використовувати очищену воду для миття трамваїв.
Про це повідомив головний інженер депо № 3 КП "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міськради Олександр Шевченко, передає прес-служба.
"Завдяки подібній системі через мийню проходить 50 одиниць рухомого складу за робочий день. До того ж вона стала більш автоматизованою, тобто на початку трамвай очищають великі щітки. Потім його домивають вручну та за допомогою мийних пістолетів. А ще торік, без мийниці замкнутого циклу, проходило вагонів майже вдвічі менше", - повідомив інженер.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, у Дніпрі суттєво модернізували системи очищення питної води.