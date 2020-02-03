В Днепре маршрутка на скорости врезалась в столб, есть пострадавшие

Фото: ДТП в Днепре (dp.informator)

В результате ДТП на Слобожанском проспекте пострадали четыре человека

В Днепре маршрутка с пассажирами на скорости врезалась в столб, в результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что маршрутка на Слобожанском проспекте столкнулась с автомобилем Renault и на скорости влетела в столб. В результате ДТП пострадали четыре человека, которых забрали бригады скорой помощи.

Предполагается, что виновником ДТП является водитель Renault, который при повороте "подрезал" маршрутку. В результате водитель микроавтобуса потерял контроль над транспортным средством, съехал с дороги и врезался в столб.

Фото: ДТП в Днепре (dp.informator)

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах на перекрестке маршрутка въехала в столб, в результате чего пострадали 10 человек. ДТП произошло из-за непогоды.

Также ранее во Львовской области военнослужащий Государственной пограничной службы на служебном автомобиле сбил насмерть пешехода. По данным ГБР, срочник Львовского пограничного отряда устроил смертельное ДТП, двигаясь на служебном Volkswagen Transporter в направлении перехода на границе с Польшей.