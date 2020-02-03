ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Дніпрі маршрутка на швидкості врізалась у стовп, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     03.02.2020 - 19:20
У Дніпрі маршрутка на швидкості врізалась у стовп, є постраждалі
Фото: ДТП у Дніпрі (dp.informator)

В результаті ДТП на Слобожанському проспекті постраждали чотири особи

У Дніпрі маршрутка з пасажирами на швидкості врізалася у стовп, в результаті ДТП постраждали чотири особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що маршрутка на Слобожанському проспекті зіткнулася з автомобілем Renault і на швидкості влетіла в стовп. В результаті ДТП постраждали чотири особи, яких забрали бригади швидкої допомоги.

Передбачається, що винуватцем ДТП є водій Renault, який при повороті "підрізав" маршрутку. В результаті водій мікроавтобуса втратив контроль над транспортним засобом, з'їхав з дороги і врізався в стовп.

Фото: ДТП в Дніпрі (dp.informator)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумах на перехресті маршрутка в'їхала у стовп, в результаті чого постраждали 10 осіб. ДТП сталася через негоду.

Також раніше у Львівській області військовослужбовець Державної прикордонної служби на службовому автомобілі збив на смерть пішохода. За даними ДБР, строковик Львівського прикордонного загону влаштував смертельну ДТП, рухаючись на службовому Volkswagen Transporter у напрямку переходу на кордоні з Польщею.

У Запорізькій області зіткнулися автомобілі, є жертви
Новини України ФК ДніпроДТПмаршрутка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся