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В Днепре в лобовом столкновении автомобилей пострадали 5 человек

Автор: Дмитрий Левицкий

В Днепре вечером 20 марта произошло лобовое столкновение автомобилей Hyundai Getz и Daewoo Lanos. В результате столкновения пострадали пять человек, среди них и дети.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Столкновение автомобилей произошло на перекрестке улиц Яснополянская и Аэропортовская после 22:00. В результате аварии пострадали две женщины, а также две девочки и один мальчик. Всех пострадавших госпитализировали.

"Чтобы предотвратить возгорание, огнеборцы отключили аккумуляторные батареи поврежденных легковых автомобилей и смыли остатки разлитых горюче-смазочных веществ с проезжей части", - добавили в ГСЧС.

Причины и обстоятельства столкновения автомобилей устанавливают правоохранители.

Напомним, ночью в Киеве возле городского зоопарка автомобиль BMW протаранил машину аварийной службы. Пострадала девушка-водитель BMW и трое ее пассажиров.

А несколькими днями ранее под Харьковом произошла авария с участием электроавтомобиля Tesla. В результате аварии пострадали шесть человек.

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