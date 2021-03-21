В Днепре в лобовом столкновении автомобилей пострадали 5 человек

В Днепре вечером 20 марта произошло лобовое столкновение автомобилей Hyundai Getz и Daewoo Lanos. В результате столкновения пострадали пять человек, среди них и дети.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям .

Столкновение автомобилей произошло на перекрестке улиц Яснополянская и Аэропортовская после 22:00. В результате аварии пострадали две женщины, а также две девочки и один мальчик. Всех пострадавших госпитализировали.

"Чтобы предотвратить возгорание, огнеборцы отключили аккумуляторные батареи поврежденных легковых автомобилей и смыли остатки разлитых горюче-смазочных веществ с проезжей части", - добавили в ГСЧС.

Причины и обстоятельства столкновения автомобилей устанавливают правоохранители.