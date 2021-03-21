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У Дніпрі в лобовому зіткненні автомобілів постраждали 5 людей

Автор: Дмитро Левицький

У Дніпрі ввечері 20 березня сталося лобове зіткнення автомобілів Hyundai Getz та Daewoo Lanos. В результаті зіткнення постраждали п'ятеро людей, серед них і діти.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Зіткнення автомобілів сталося на перехресті вулиць Яснополянська та Аеропортівська після 22:00. В результаті аварії постраждали дві жінки, а також двоє дівчат та один хлопчик. Всіх постраждалих госпіталізували.

"Аби запобігти займанню, вогнеборці від’єднали елементи живлення пошкоджених легковиків та змили залишки розлитих паливно-мастильних речовин з проїжджої частини", - додали в ДСНС.

Причини та обставини зіткнення автомобілів встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, вночі у Києві поблизу міського зоопарку автомобіль BMW протаранив машину аварійної служби. Постраждала дівчина-водій BMW та троє її пасажирів.

А декількома днями раніше під Харковом сталася аварія за участі електроавтомобіля Tesla. В результаті аварії постраждали шестеро осіб.

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