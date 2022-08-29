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В Днепре и Кривом Роге раздаются взрывы

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Днепропетровская область, Понедельник 29 августа 2022 21:18
В Днепре и Кривом Роге раздаются взрывы Фото: в нескольких городах раздаются взрывы (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Вечером 29 августа 2022 года раздаются взрывы в Днепре и Кривом Роге. На данный момент детальной информации нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что звуки взрывов слышны в Кривом Роге, местных жителей призывают находиться в укрытиях. Также взрывы раздаются в Днепре.

Отметим, по всей Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Напомним, сегодня целый день на фоне новостей о наступательных действиях на юге звучат взрывы в разных городах. Например, в оккупированном Херсоне было не менее трех серий мощных взрывов. Пока конкретной информации о том, чем они были вызваны, нет.

Кроме того, сообщалось и о взрывах возле оккупированного Бердянска.

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Днепр Кривой Рог Взрыв
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