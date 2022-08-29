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У Дніпрі та Кривому Розі лунають вибухи

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Дніпропетровська область, Понеділок 29 серпня 2022 21:18
У Дніпрі та Кривому Розі лунають вибухи Фото: у кількох містах лунають вибухи (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Увечері 29 серпня 2022 року лунають вибухи в Дніпрі та Кривому Розі. Наразі детальної інформації немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що звуки вибухів чутні в Кривому Розі, місцевих жителів закликають перебувати в укриттях. Також вибухи лунають у Дніпрі.

Зазначимо, по всій Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, сьогодні цілий день на тлі новин про наступальні дії на півдні лунають вибухи у різних містах. Наприклад, в окупованому Херсоні було щонайменше три серії потужних вибухів. Поки що конкретної інформації про те, чим вони були викликані, немає.

Крім того, повідомлялося і про вибухи біля окупованого Бердянська.

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