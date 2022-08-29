ua ru
Пн, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Херсоне в третий раз за день звучат взрывы

Новина українською →
Херсон, Понедельник 29 августа 2022 20:10
В Херсоне в третий раз за день звучат взрывы Иллюстративное фото: в Херсоне в третий раз за день звучат взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 29 августа, во временно оккупированном Херсоне уже в третий раз за день прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".

Официальные источники пока не раскрыли более детальной информации о происшествии.

Местные Telegram-каналы сообщают, что взрывы гремят в районе Антоновского моста.

Напомним, взрывы в Херсоне сегодня уже слышали два раза за день.

Также мы писали, что, по информации Одесской РВА, в понедельник, 29 августа, украинские военные начали бои за Херсон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Взрыв Война России против Украины
NEWS
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
DAILY
Тревожное время на ЗАЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Европе
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина Тревожное время на ЗАЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Европе