ua ru
Пн, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Под Бердянском прогремели взрывы

Новина українською →
Запорожская область, Понедельник 29 августа 2022 20:47
Под Бердянском прогремели взрывы Фото: под Бердянском прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В поселке Андреевка, что в Бердянском районе Запорожской области, прогремели взрывы в понедельник, 29 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

О взрывах сообщают жители Бердянского района.

Отметим, что пока официальной реакции от органов власти не было.

Напомним, сегодня в Херсоне слышали взрывы уже трижды за день.

Ранее сообщалось, что украинские защитники начали бои за Херсон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бердянск Запорожская область
NEWS
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
DAILY
Тревожное время на ЗАЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Европе
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина Тревожное время на ЗАЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Европе