Под Бердянском прогремели взрывы
Фото: под Бердянском прогремели взрывы (Getty Images)
В поселке Андреевка, что в Бердянском районе Запорожской области, прогремели взрывы в понедельник, 29 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
О взрывах сообщают жители Бердянского района.
Отметим, что пока официальной реакции от органов власти не было.
Напомним, сегодня в Херсоне слышали взрывы уже трижды за день.
Ранее сообщалось, что украинские защитники начали бои за Херсон.
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