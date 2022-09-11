У Дніпрі та Кременчуці пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Увечері 11 вересня в Дніпрі та Кременчуці Полтавської області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це заявив мер Кременчука Віталій Малецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

За попередньою інформацією, в Дніпрі була чутна робота ППО. За інформацією голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна, над Кременчуком силами ППО ЗСУ було збито кілька ворожих ракет.

Оновлено (20:10)

Як повідомляє Суспільне, також ввечері вибухи було чути у місті Павлоград Дніпропетровської області. Про пошкодження і жертви поки не повідомляється.

Оновлено (20:55)

Міськрада Павлограда в Telegram повідомила, що у місті спрацювала ППО. Також є влучання в об'єкт інфраструктури за містом. Деякі вулиці залишились без світла.