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У Дніпрі та Кременчуці пролунали вибухи під час повітряної тривоги

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Київ, Неділя 11 вересня 2022 20:03
У Дніпрі та Кременчуці пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: у Дніпрі та Кременчуці пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Увечері 11 вересня в Дніпрі та Кременчуці Полтавської області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це заявив мер Кременчука Віталій Малецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За попередньою інформацією, в Дніпрі була чутна робота ППО. За інформацією голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна, над Кременчуком силами ППО ЗСУ було збито кілька ворожих ракет.

Оновлено (20:10)

Як повідомляє Суспільне, також ввечері вибухи було чути у місті Павлоград Дніпропетровської області. Про пошкодження і жертви поки не повідомляється.

Оновлено (20:55)

Міськрада Павлограда в Telegram повідомила, що у місті спрацювала ППО. Також є влучання в об'єкт інфраструктури за містом. Деякі вулиці залишились без світла.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 вересня, вночі та вранці росіяни завдали ряд ракетних ударів по Миколаєву і області. Пошкоджено житлові будинки, є постраждалі мирні жителі.

Також ми писали, що сьогодні українські сили ППО збили російську ракету над Дніпропетровською областю. Городян закликають зберігати спокій.

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