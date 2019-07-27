В Днепре КОРД задержал патрульных за остановку автомобиля начальника полиции

В сентябре 2018 года в Днепре подразделение специального назначения КОРД задержал патрульных полицейских, которые остановили автомобиль начальника управления полиции области Виталия Глуховери. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Киев Оперативный" в Facebook.

Так, на странице было опубликовано видео, на котором зафиксирована остановка патрульными автомобиля за нарушение правил дорожного движения. Как оказалось, автомобиль принадлежал начальнику управления полиции Днепропетровской области Глуховере.

Водитель автомобиля отказывался признавать факт нарушения правил дорожного движения и не предоставлял правоохранителям водительское удостоверение. Позже он все же предоставил полицейским свое водительское удостоверение, но вместе с тем, вызвал спецподразделение КОРД.

Прибыв на место происшествия, спецслужащие КОРДа задержали полицейских и отвезли их в кабинет Глуховери, где генерал провел с ними разговор.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области реорганизовали всю патрульную полицию после сообщения о массовых злоупотреблениях властью. Весь личный состав Управления патрульной полиции в области был выведен из штата, а руководителей отправили на службу в отдел патрульной полиции Автономной Республики Крым и города Севастополь.