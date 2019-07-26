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В Одесской области реорганизовали патрульную полицию

Новости » Общество    26.07.2019 - 22:33
В Одесской области реорганизовали патрульную полицию
Фото: Дмитрий Кисличенко (npu.gov.ua)

Дмитрия Кисличенко назначили новым замначальником управления

В Одесской области реорганизовали патрульную полицию после сообщений о массовых злоупотреблениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Нацполиции.

Отмечается, весь личный состав УПП в Одесской области выведен из штата, а руководителей отправили на службу в отдел патрульной полиции в АР Крым и город Севастополь.

"Приказом о проведении реорганизации строевых подразделений управления патрульной полиции в Одесской области осуществлено командирования командиров батальонов и рот с целью оказания им квалификационной оценки с последующей аттестацией каждого", - заявили в Нацполиции.

Руководитель патрульной полиции Александр Фацевич отметил, что в Одесское подразделение отправлены лучшие командиры из других управлений. Они будут нести службу на территории Одессы и области в течение двух месяцев.

Также личному составу УПП в Одесской области представили нового заместителя начальника управления. На эту должность назначен Дмитрий Кисличенко.

В Одесской области реорганизовали патрульную полициюФото: совещание департамента Нацполиции Одесской области (npu.gov.ua)

Напомним, задержанному на коррупции экс-руководителю Нацполиции Одесской области Дмитрию Головину сообщено о подозрении.

Как писало РБК-Украина, правоохранители задержали бывшего начальника полиции Одесской области Головина. Также местное издание "Думская" писала о задержании его экс-заместителя Гейко.

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