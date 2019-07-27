У Дніпрі КОРД затримав патрульних за зупинку автомобіля начальника поліції

У вересні 2018 року в Дніпрі підрозділ спеціального призначення КОРД затримав патрульних поліцейських, які зупинили автомобіль начальника управління поліції області Віталія Глуховері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Київ Оперативний" у Facebook.

Так, на сторінці було опубліковане відео, на якому зафіксована зупинка патрульними автомобіля за порушення правил дорожнього руху. Як виявилося, автомобіль належав начальнику управління поліції Дніпропетровської області Глуховері.

Водій автомобіля відмовлявся визнавати факт порушення правил дорожнього руху та не надавав правоохоронцям водійське посвідчення. Пізніше він все ж таки надав поліцейським своє водійське посвідчення, але разом з тим, викликав спецпідрозділ КОРД.

Прибувши на місце події, спецслужбовці КОРДу затримали поліцейських та відвезли їх до кабінету Глуховері, де генерал провів з ними розмову.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області реорганізували всю патрульну поліцію після повідомлення про масові зловживання владою. Весь особовий склад Управління патрульної поліції в Одеській області було виведено поза штат, а керівників відрядили на службу до відділу патрульної поліції Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.