В Днепре катер с пьяным капитаном врезался в ресторан

Капитан катера отказался пройти тест на состояние алкогольного опьянения

Сегодня ночью, 5 августа, произошло водное дорожно-транспортное происшествие возле гостиницы "Днепропетровск". Об этом сообщает Информатор.

Сообщается, что к сотрудникам полиции поступил вызов о том, что какой-то катер врезался в ресторан "Горец".

"Когда патрульные прибыли на место происшествия, они подтвердили информацию: там действительно произошло водное ДТП. Патрульные, поднявшись на судно, увидели там капитана при общении с которым обнаружили признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители предложили мужчине пройти тест на драггере, но он отказался. На место происшествия была вызвана патрульная полиция для составления протокола и следственно-оперативная группа для дальнейшего разбирательства.

Напомним, что ранее в Одесской области автомобиль влетел в отбойник, в результате чего погиб 7-летний ребенок и еще двое детей были ранены.

Добавим, что на Закарпатье в результате масштабной аварии пострадало четверо человек.