У Дніпрі катер з нетверезим капітаном врізався в ресторан

Капітан катеру відмовився пройти тест на стан алкогольного сп’яніння

Сьогодні вночі, 5 серпня, сталося водна дорожньо-транспортна пригода поблизу готелю "Дніпропетровськ". Про це повідомляє Інформатор.

Повідомляється, що до працівників поліції надійшов виклик про те, що якийсь катер врізався в ресторан "Горець".

"Коли патрульні прибули на місце події, вони підтвердили інформацію: там дійсно відбулося водне ДТП. Патрульні, піднявшись на судно, побачили там капітана при спілкуванні з яким виявили ознаки алкогольного сп’яніння", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці запропонували чоловіку пройти тест на драгері, але він відмовився. На місце події була викликана патрульна поліція для складання протоколу і слідчо-оперативну групу для подальшого розгляду.

Нагадаємо, що раніше в Одеській області автомобіль влетів у відбійник, в результаті чого загинула 7-річна дитина та ще двоє дітей були поранені.

Додамо, що на Закарпатті внаслідок масштабної аварії постраждало четверо осіб.