В Днепре капитально отремонтируют колледж спорта

"Для жителей области создаем новые спортивные возможности. Обновляем стадионы, строим бассейны, открываем новые площадки. В частности, ремонтируем здание Областного колледжа спорта", - отметил Резниченко.

Он рассказал, что подрядчики уже заменили кровлю, а сейчас работают над фасадом и обустраивают территорию.

В здании колледжа наиболее проблемной долгие годы была крыша.

"В этом здании - учебные аудитории, спортивный зал, студенческое общежитие, - рассказал студент-третьекурсник Алексей Сябро. - Только проходили дожди - начинались потопы. Сильно протекала крыша над общежитием, в комнатах было очень сыро".

Кровлю подрядчики уже отремонтировали. Ее полностью заменили. Стяжку запаяли ПВХ-мембраной, срок службы которой - почти 50 лет.

Также в колледже уже обновили систему канализации, сделали ливневку и обустроили колодец сбора дождевой воды. Сейчас работают над вентилируемым фасадом, его утепляют и украшают металлическими «кассетами».

Среди воспитанников и выпускников Днепропетровского колледжа спорта - бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Ярослава Могучих, участники Олимпиады-2020 Анна Рыжикова-Ярощук и Михаил Кохан, Денис Кесиль и Игорь Трояновский.