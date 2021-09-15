У Дніпрі капітально відремонтують коледж спорту

"Для мешканців області створюємо нові спортивні можливості. Оновлюємо стадіони, будуємо басейни, відкриваємо нові майданчики. Зокрема, ремонтуємо будівлю Обласного коледжу спорту", - зазначив Резніченко.

Він розповів, що підрядники вже замінили покрівлю, а зараз працюють над фасадом та облаштовують територію.

У будівлі коледжу найбільш проблемним довгі роки був дах.

"У цій будівлі - навчальні аудиторії, спортивна зала, студентський гуртожиток, - розповів студент-третьокурсник Олексій Сябро. - Тільки проходили дощі - починалися потопи. Сильно протікав дах над гуртожитком, в кімнатах було дуже сиро".

Покрівлю підрядники вже відремонтували. Її повністю замінили. Стяжку запаяли ПВХ-мембраною, термін служби якої - майже 50 років.

Також у коледжі уже оновили систему каналізації, зробили ливнівку та облаштували колодязь збору дощової води. Нині працюють над вентильованим фасадом, його утеплюють та декорують металевими "касетами".

Серед вихованців і випускників Дніпропетровського коледжу спорту - бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Ярослава Могучіх, учасники Олімпіади-2020 Анна Рижикова-Ярощук і Михайло Кохан, Денис Кесіль та Ігор Трояновський.