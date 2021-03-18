В Днепре изменили условия программы ремонтов в жилых домах

"Городской совет решил помочь людям адаптироваться в этих изменениях. Для этого, во-первых, снижен процент софинансирования от дома с 36 % до 25 %, а для вновь созданных ОСМД - с 25 % до 20 %. Соответственно, бюджетное финансирование ремонтов увеличится, а председатели и жители домов смогут сэкономить. Во-вторых, создано новое управление по работе с самоорганизацией населения, которое будет работать с закупками, казначейством, составлять техническую документацию", - заявил Маринчук.

Вместе с тем начальник отдела по работе с проектами управление по вопросам самоорганизации населения Днепровского горсовета Владислав Макарец отметил, что ранее ОСМД при реализации бюджетных средств заключали прямые договоры на проведение работ и более операционно сотрудничало с подрядными организациями.

"Сейчас, если ты является получателем бюджетных средств, нужно готовить тендерную документацию, арендовать или же самим становиться уполномоченным лицом, а это значит проходить квалификационные курсы, получать свидетельства, как минимум иметь высшее образование и т.д. Чтобы упростить эти процедуры, уменьшить расходы людей и чтобы каждое объединение, которое планирует какие-то работы, гарантированно их провело, городская власть совершенствует поддержку ОСМД и ЖСК", - пояснил Макарец.