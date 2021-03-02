ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Филатов: именно местное самоуправление является путем достижения подлинной децентрализации

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 14:52
Филатов: именно местное самоуправление является путем достижения подлинной децентрализации Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Появление Муниципального кодекса позволит создать четкие правила игры, в первую очередь, в финансовых вопросах. Государство должно передать несвойственные ей функции общинам: право экологического контроля и администрирования местных налогов, геокадастр, институт третейских судей и создание муниципальной полиции безопасности.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов во время своего видеообращения.

Филатов подчеркнул необходимость принятия Муниципального кодекса и четкого распределения полномочий между центральной властью и местным самоуправлением.

По его мнению, сейчас, когда инициатива наконец получила отклик на государственном уровне, а в ее обсуждение включился и президент, очень важно, чтобы этот процесс не пытались "заговорить" его подчиненные.

"Мы не можем потерять суть конструктивного диалога. От запада до востока нашей страны лидеры территориальных общин и депутаты понимают - нам нечего делить. Потому что именно местное самоуправление является путем достижения подлинной децентрализации. От этого зависят комфорт и благо людей - жителей крупных городов и маленьких поселков", - сказал Филатов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что мэра Днепра Бориса Филатова избран главой регионального отделения Ассоциации городов Украины в Днепропетровской области. Его назначение единогласно поддержали главы и уполномоченные представители 27 городов и ОТГ области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Днепр местное самоуправление Борис Филатов
NEWS
В Украине 5 336 новых случаев коронавируса. Выздоровели меньше пациентов
В Украине 5 336 новых случаев коронавируса. Выздоровели меньше пациентов
DAILY
Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде