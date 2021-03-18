У Дніпрі змінили умови програми ремонтів у житлових будинках

"Міська рада вирішила допомогти людям адаптуватися у цих змінах. Для цього, по-перше, знижено відсоток співфінансування від будинку з 36 % до 25 %, а для новостворених ОСББ - з 25 % до 20 %. Відповідно бюджетне фінансування ремонтів збільшиться, а голови та мешканці будинків зможуть зекономити. По-друге, створено нове управління по роботі з самоорганізацією населення, яке працюватиме із закупівлями, казначейством, складатиме технічну документацію", - заявив Маринчук.

Водночас начальник відділу по роботі з проєктами управління з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради Владислав Макарець зазначив, що раніше ОСББ під час реалізації бюджетних коштів укладало прямі договори на проведення робіт та більше операційно співпрацювало із підрядними організаціями.

"Зараз, якщо ти є одержувачем бюджетних коштів, потрібно готувати тендерну документацію, винаймати або ж самим ставати уповноваженою особою, а це значить проходити кваліфікаційні курси, отримувати свідоцтва, як мінімум мати вищу освіту тощо. Аби спростити ці процедури, зменшити витрати людей та щоб кожне об’єднання, яке планує якісь роботи, гарантовано їх провело, міська влада вдосконалює підтримку ОСББ та ЖБК", - пояснив Макарець.