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В Днепре изменили условия программы ремонтов в жилых домах

Новина українською → Днепр, Четверг 18 марта 2021 18:46
В Днепре изменили условия программы ремонтов в жилых домах Фото: администрация Соборного района Днепра (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

В Днепре горсовет презентовал победителям конкурса софинансирования ОСМД и ЖСК новые условия программы ремонтов в жилых домах. Из-за изменений в законодательстве ранее возникли определенные препятствия в работе объединений и кооперативов: закупки, участия в тендерах (на государственном уровне), работа с казначейством и тому подобное.

Об этом сообщил во время совещания 18 марта депутат городского совета Северин Маринчук.

"Городской совет решил помочь людям адаптироваться в этих изменениях. Для этого, во-первых, снижен процент софинансирования от дома с 36 % до 25 %, а для вновь созданных ОСМД - с 25 % до 20 %. Соответственно, бюджетное финансирование ремонтов увеличится, а председатели и жители домов смогут сэкономить. Во-вторых, создано новое управление по работе с самоорганизацией населения, которое будет работать с закупками, казначейством, составлять техническую документацию", - заявил Маринчук.

Вместе с тем начальник отдела по работе с проектами управление по вопросам самоорганизации населения Днепровского горсовета Владислав Макарец отметил, что ранее ОСМД при реализации бюджетных средств заключали прямые договоры на проведение работ и более операционно сотрудничало с подрядными организациями.

"Сейчас, если ты является получателем бюджетных средств, нужно готовить тендерную документацию, арендовать или же самим становиться уполномоченным лицом, а это значит проходить квалификационные курсы, получать свидетельства, как минимум иметь высшее образование и т.д. Чтобы упростить эти процедуры, уменьшить расходы людей и чтобы каждое объединение, которое планирует какие-то работы, гарантированно их провело, городская власть совершенствует поддержку ОСМД и ЖСК", - пояснил Макарец.

Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов заявлял, что появление Муниципального кодекса позволит создать четкие правила игры, в первую очередь, в финансовых вопросах.

По его мнению, государство должно передать несвойственные ему функции общинам: право экологического контроля и администрирования местных налогов, геокадастр, институт третейских судей и создание муниципальной полиции безопасности.

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