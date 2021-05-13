В Днепре инспекторы по благоустройству начали проверки летних террас кафе и ресторанов

В Днепре инспекторы по благоустройству проверяют владельцев кафе и ресторанов на разрешение размещать летние террасы.

По его словам, проверяют уличные террасы кафе и ресторанов инспекторы по благоустройству с начала мая ежедневно, серьезных нарушений еще не обнаружили.

"Большинство владельцев уже имеют разрешения, и мы только ведем разъяснительную работу по соблюдению карантинных правил. Если террасу все же развернули без разрешительного документа, мы сначала выписываем предписание, чтобы ее оформили. Согласовать владельцу незаконной площадки надо за три рабочих дня. Затем план и его визуализация подается в комиссию, получается разрешение и можно работать", - рассказал Эдуард Енакаев.

Если собственники не реагируют - это нарушение 152 статьи КУоАП (нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства).

"Протокол передается в административную комиссию, идет постановление о штрафе: от 340 до 1700 грн. Кроме того, по постановлению Кабмина за несоблюдение санитарных норм (статья 44-3 "Нарушение правил карантина") идет также штраф от 17 до 34 тыс. грн. Протокол составляет полиция и передает в соответствующие органы", - добавил юрист КП "Благоустройство города" Днепровского городского совета Павел Потапчук.