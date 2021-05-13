У Дніпрі інспектори з благоустрою розпочали перевірки літніх терас кафе та ресторанів
У Дніпрі інспектори з благоустрою проверяют власників кафе та ресторанів на дозвіл розміщувати літні тераси.
Про це повідомив інспектор КП "Благоустрій міста" Дніпровської міської ради Едуард Єнакаєв.
За його словами, перевіряють вуличні тераси кафе та ресторанів інспектори з благоустрою з початку травня щодня, серйозних порушень ще не виявили.
"Більшість власників уже мають дозволи, і ми тільки ведемо роз’яснювальну роботу щодо дотримання карантинних правил. Якщо терасу все ж розгорнули без дозвільного документа, ми спочатку виписуємо припис, щоб її оформили. Узгодити власникові незаконного майданчика треба за три робочих дні. Потім план та його візуалізація подається до комісії, отримується дозвіл і можна працювати", - розповів Едуард Єнакаєв.
Якщо власники не реагують - це порушення 152 статті КУпАП (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою).
"Протокол передається до адміністративної комісії, йде постанова про штраф: від 340 до 1700 грн. Крім того, за постановою Кабміну за недотримання санітарних норм (стаття 44-3 "Порушення правил щодо карантину") йде також штраф від 17 до 34 тис. грн. Протокол складає поліція і передає у відповідні органи", - додав юрист КП "Благоустрій міста" Дніпровської міської ради Павло Потапчук.
Нагадаємо, раніше влада міста Дніпро прийняла рішення продовжити жорсткий карантин ще на два місяці. Таким чином, він діятиме до 30 червня.