У Дніпрі інспектори з благоустрою розпочали перевірки літніх терас кафе та ресторанів

У Дніпрі інспектори з благоустрою проверяют власників кафе та ресторанів на дозвіл розміщувати літні тераси.

За його словами, перевіряють вуличні тераси кафе та ресторанів інспектори з благоустрою з початку травня щодня, серйозних порушень ще не виявили.

"Більшість власників уже мають дозволи, і ми тільки ведемо роз’яснювальну роботу щодо дотримання карантинних правил. Якщо терасу все ж розгорнули без дозвільного документа, ми спочатку виписуємо припис, щоб її оформили. Узгодити власникові незаконного майданчика треба за три робочих дні. Потім план та його візуалізація подається до комісії, отримується дозвіл і можна працювати", - розповів Едуард Єнакаєв.

Якщо власники не реагують - це порушення 152 статті КУпАП (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою).

"Протокол передається до адміністративної комісії, йде постанова про штраф: від 340 до 1700 грн. Крім того, за постановою Кабміну за недотримання санітарних норм (стаття 44-3 "Порушення правил щодо карантину") йде також штраф від 17 до 34 тис. грн. Протокол складає поліція і передає у відповідні органи", - додав юрист КП "Благоустрій міста" Дніпровської міської ради Павло Потапчук.