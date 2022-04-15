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У Дніпрі хочуть перейменувати вулиці, пов'язані з Росією: список

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Дніпро, П'ятниця 15 квітня 2022 18:13
У Дніпрі хочуть перейменувати вулиці, пов'язані з Росією: список Фото: у Дніпрі хочуть перейменувати вулиці, пов'язані з Росією (dniprograd org)
Автор: Наталія Юрченко

У Дніпрі хочуть перейменувати вулиці, назви яких пов'язані чи символізують країну-агресора. Відповідний документ уже зареєстрували у міській раді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міськради.

Згідно з проєктом рішення, у Дніпрі перейменують понад 30 вулиць та провулків. Їх найменування змінять на назви українських міст.

Вулиці, назви яких пов'язані з Росією, пропонують перейменувати наступним чином:

  • вул.30-ї Іркутської дивізії - Українських воїнів;
  • вул.Абхазька - Ірпінська;
  • пров.Абхазький - Ірпінський;
  • вул.Алтайська - Чечелівська
  • вул.Білгородська - Наукових працівників;
  • вул.Біломорська - Чорнобаївська;
  • пров.Біломорський - Чорнобаївський;
  • пров.Бурятський - Бучанський;
  • пров.Воркутинський - Вольовий;
  • вул.Домодєдовська - Ворзельська;
  • вул.Кабардинська - Гостомельська;
  • вул.Кронштадтська - Бородянська;
  • вул.Магаданська - Волонтерська;
  • вул.Митищинська - Польська;
  • пров.Московський - Азовсталі;
  • вул.Орська - Краматорська;
  • вул.Псковська - Авдіївська;
  • вул.Пулковська - Дебальцівська;
  • вул.Ростовська - Конотопська;
  • пров.Ростовський - Конотопський;
  • туп.Ростовський - Конотопський;
  • вул.Саратовська - Новокаховська;
  • вул.Сахалінська - Бахмутська;
  • вул.Тагільська - Новоазовська;
  • пров.Тагільський - Новоазовський;
  • вул.Уфімська - Деснянська;
  • вул.Хабарівська - Салтівська;
  • вул.Шереметьєвська - Бориспільська;
  • вул.Шушинська - Молочанська;
  • вул.Якутська - Високопільська;
  • вул.Ярославська - Вишгородська.

Нагадаємо, у Києві анонсували перейменування станцій метро, які пов'язані з Росією та Білоруссю.

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