В Днепре грузовик протаранил две легковушки, есть пострадавший

В Днепре на Криворожском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и двух легковых автомобилей, в результате один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Сообщается, что ДТП произошло утром в четверг, 28 ноября. По предварительной версии, синий Citroen, выезжая на перекресток, не предоставил приоритет в движении грузовику МАЗ, что привело к столкновению. После грузовик столкнулся с другим автомобилем Citroen.

В результате ДТП пострадал водитель синего Citroen, который был зажат внутри транспортного средства. Пострадавшего пришлось вырезать из автомобиля спасателям. Мужчину в тяжелом состоянии было госпитализировано в областную больницу имени Мечникова.

Фото: место ДТП (dp.informator.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что на въезде в Одессу произошло три масштабных ДТП с участием 17 автомобилей. Все аварии произошли вблизи клеверного моста. В результате ДТП один человек погиб, еще четверо получили травмы. В полиции отметили, что на момент аварий наблюдался сильный туман.

Также сообщалось, что в селе Братковцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области поезд сбил полицейский автомобиль. В результате столкновения пострадали трое людей.