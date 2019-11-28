У Дніпрі вантажівка протаранила два легковики, є постраждалий

У Дніпрі на Криворізькому шосе сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та двох легкових автомобілів, в результаті одна людина госпіталізована у важкому стані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Информатор".

Повідомляється, що ДТП сталося вранці у четвер, 28 листопада. За попередньою версією, синій Citroen, виїжджаючи на перехрестя, не надав перевагу в русі вантажівці МАЗ, що призвело до зіткнення. Після вантажівка зіткнулась з іншим автомобілем Citroen.

В результаті ДТП постраждав водій синього Citroen, який був затиснутий всередині транспортного засобу. Постраждалого довелося вирізати з автомобіля рятувальникам. Чоловіка у важкому стані було госпіталізовано в обласну лікарню імені Мечникова.

Фото: місце ДТП (dp.informator.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на в'їзді до Одеси відбулося три масштабних ДТП за участю 17 автомобілів. Всі аварії сталися поблизу клеверного мосту. В результаті ДТП одна людина загинула, ще четверо отримали травми. У поліції зазначили, що на момент аварій спостерігався сильний туман.

Також повідомлялося, що в селі Братківці Тисменицького району Івано-Франківської області поїзд збив поліцейський автомобіль. В результаті зіткнення постраждали троє людей.