У Дніпрі від грипу померла дворічна дитина

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Причиною смерті дитини став вірус грипу А

У Дніпрі від ускладнень внаслідок захворювання на грип померла дворічна дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "9 канал".

За даними обласного лабораторного центру, причиною смерті дитини став вірус грипу А. Це став перший випадок смерті від грипу в Дніпропетровській області з початку епідсезону.

"У нас зареєстровано перший летальний випадок. У місті Дніпро помер хлопчик 2,5 років. В даний час лабораторно підтверджено, що причиною став вірус грипу А. Дитина захворіла 20 січня. У нього був встановлений діагноз "грип блискавичною важкої форми", - повідомила завідуюча відділом організації епідеміологічних досліджень лабораторного центру Олена Кузьменко.

За її словами, за останній тиждень в Дніпропетровській області збільшилась захворюваність на грип на 55%. Всього по області зареєстровано 13,8 тисяч випадків. На даний момент у реанімації перебуває четверо дітей.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в період з 13 по 19 січня грип в Україні захворіли понад 142 тисячі осіб, з них більше 60% - діти. При цьому в більшості регіонів України активність грипу та ГРВІ була на неэпидемических рівнях.

Також повідомлялося, що з початку епідемічного сезону станом на 22 січня 2020 року 11 осіб померли від ускладнень грипу в Україні. Всього на грип перехворіло 6,2% населення України.