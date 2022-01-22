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В Днепре горит центральный офис сети супермаркетов АТБ

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Днепре 22 января произошел пожар в центральном офисе сети супермаркетов АТБ. Огонь возник в ресторане на первом этаже девятиэтажного здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Как уточнили в ГСЧС, пожар вспыхнул на первом этаже ресторана "Пальмира" в 14:15. Заведение находится в девятиэтажном здании, где находится центральный офис сети супермаркетов АТБ. Пламя перекинулось на утеплитель на внешней стене и распространилось до 7-го этажа.

На 4-м этаже огонь распространился в офисное помещение. Пожар локализован около 16:00 Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекались 45 человек и 11 единиц спецтехники.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что пожар уже потушили. Отмечается, что сгорела стена всего офисного здания. На кадрах видно, как огонь охватывает одну из внешних стен до самой крыши.

Напомним, сегодня пожар произошел в Харькове. Загорелся учебный корпус Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого.

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ДнепрГСЧС