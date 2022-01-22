У Дніпрі горить центральний офіс мережі супермаркетів АТБ

Як уточнили у ДСНС, пожежа спалахнула на першому поверсі ресторану "Пальміра" о 14:15. Заклад знаходиться у дев'ятиповерховій будівлі, де розташований центральний офіс мережі супермаркетів АТБ. Полум'я перекинулося на утеплювач на зовнішній стіні та поширилося до 7-го поверху.

На 4-му поверсі вогонь поширився на офісне приміщення. Пожежа локалізована близько 16:00 Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучалися 45 осіб та 11 одиниць спецтехніки.

Очевидці у соцмережах повідомляють, що пожежу вже загасили. Зазначається, що згоріла стіна всієї офісної будівлі. На кадрах видно, як вогонь охоплює одну із зовнішніх стін до самого даху.