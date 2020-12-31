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В Днепре горел жилой дом, есть погибшие

Автор: Роман Тверденко

В одном из районов Днепра загорелся частный жилой дом. В результате пожара погибли трое человек.

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Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в доме в Соборном районе города. По прибытию спасателей было установлено, что пожар возник в комнате на втором этаже двухэтажного жилого дома.

Во время ликвидации пожара были найдены тела двух человек. Также от огня пострадала женщина. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу, но она в итоге также погибла уже в учреждении.

Огнем повреждены вещи внутри дома и деревеные перекрытия дома. Площадь пожара - 30 квадратных метра.

В середине декабря сообщалось, что в Днепре произошел пожар в одноэтажном жилом доме. В результате этого погибли трое людей.

Также в среду, что в Киеве спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном жилом доме. Во время тушения пожара обнаружили пострадавшего и передали врачам скорой помощи.

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