ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Днепре горел агрегатный завод

Днепр, Воскресенье 15 ноября 2020 02:21
В Днепре горел агрегатный завод
Фото: пожар на заводе (ГСЧС)
Автор: Артур Родивилов

В Днепре на территории Днепровского агрегатного завода произошел пожар. На место происшествия были направлены спасатели государственных пожарно-спасательных частей и спецтехника отряда технической службы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожар произошел в производственном цехе на площади около 400 кв. м, пострадавших нет.

"По состоянию на 17:51 пожар локализован. По оперативной информации площадь пожара составляет около 400 м². Погибших и травмированных нет", - сообщили в пресс-службе.

В Днепре горел агрегатный завод

Отмечается, что сообщение о пожаре на территории ПАО "Днепровский агрегатный завод", который находится на улице Щепкина, поступило в 15:14 в Службу спасения "101".

Напомним, с начала 2020 года в результате пожаров погибли и пострадали свыше 2 тысяч украинцев. В Украине с начала года произошли уже более 90 тысяч пожаров.

Как писало РБК-Украина, правительство выделило 90 млн гривен на предотвращение лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.

Добавим, правоохранители заподозрили чиновников ГСЧС в халатности из-за лесных пожаров в Луганской области.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Днепрпожарзавод

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь