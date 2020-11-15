У Дніпрі горів агрегатний завод

Фото: пожежа на заводі (ДСНС)

У Дніпрі на території Дніпровського агрегатного заводу сталася пожежа. На місце події були направлені рятувальники державних пожежно-рятувальних частин та спецтехніка загону технічної служби.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Пожежа сталася у виробничому цеху на площі близько 400 кв. м, постраждалих немає.

"Станом на 17:51 пожежу локалізовано. За оперативною інформацією площа пожежі становить близько 400 м2. Загиблих та травмованих немає", - повідомили в прес-службі.

Зазначається, що повідомлення про пожежу на території ПАТ "Дніпровський агрегатний завод", який знаходиться на вулиці Щепкіна, надійшло о 15:14 до Служби порятунку "101".

Нагадаємо, з початку 2020 року унаслідок пожеж загинули та постраждали понад 2 тисяч українців. В Україні з початку року відбулися вже понад 90 тисяч пожеж.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд виділив 90 млн гривень на запобігання лісових пожеж у Чорнобильській зоні відчуження.

Додамо, правоохоронці запідозрили чиновників ДСНС в халатності через лісові пожежі у Луганській області.