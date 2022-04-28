В Днепре дома с долгами могут перевести на почасовую подачу воды

В Днепре из-за большой задолженности оплаты за услуги водоканала от 5 мая могут перевести на почасовой график подачи воды некоторые многоэтажные дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя городского головы Михаила Лысенка.
По его словам, платежи горожан составляют менее 50% от выставленных платежей.
"Понимаем, всем тяжело. Тем не менее большинство воды, поставляемой жителям, у нас покупная из Аулов. За электроэнергию город также платит, и водой пользуются все. Ведь никому в голову не придет идея прийти в магазин, взять продукты и не оплатить. Да, всем тяжело. Однако платежи за потребленную воду в разы меньше, чем за отопление", - написал Лысенко.
Также он пояснил, что в случае большой задолженности отдельных домов воду им будут подавать трижды в день: от 07:00 до 09:00, от 12:00 до 13:00 и с 19.00 до 21:00.
"Это официально. И это вынужденная мера. Спасибо за понимание", - добавил он
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