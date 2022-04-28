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У Дніпрі будинки з боргами можуть перевести на погодинну подачу води

У Дніпрі можуть запровадити погодинне подавання води (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі через велику заборгованістю оплати за послуги водоканалу від 5 травня можуть перевести на погодинний графік подавання води деякі багатоповерхові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міського голови Михайла Лисенка.

За його словами, платежі містян становлять менше ніж 50% від виставлених платежів.

"Розуміємо, усім важко. Але тим не менш, більшість води, що поставляється жителям, у нас покупна з Аулів. За електроенергію місто також платить, і водою користуються всі. Адже нікому на думку не спаде ідея прийти до магазину, взяти продукти і не сплатити. Так, усім важко. Проте платежі за спожиту воду в рази менші, ніж за опалення", - написав Лисенко.

Також він пояснив, що у разі великої заборгованості окремих будинків воду їм будуть подавати тричі на день: від 07:00 до 09:00, від 12:00 до 13:00 та від 19.00 до 21:00.

"Це офіційно. І це вимушений захід. Дякую за розуміння", - додав він

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі у водіїв за перевищення швидкості забиратимуть автомобілі.

Також ми писали, що у Дніпрі відкрили перший центр підтримки для маріупольців.

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