В Днепре демонтировали более десятка памятных знаков

Первым убранным объектом в этот день стала кирпичная стена с приказом Сталина, что в парке Глобы, в районе памятника Чкалову.

"Этот памятный знак - приказ Сталина Малиновскому, который не связан непосредственно с событиями Второй мировой войны, погибшими, не увековечивает их память. Связан лишь мемориально. Здесь вообще не говорится сколько погибло людей при форсировании Днепра. Приказ не несет культурной ценности, но является своеобразным маятником, который притягивает "русский мир". Мы должны убирать такие символы, чтобы никогда не было возврата. Полномасштабная война в Украине - достаточная точка невозврата", - подчеркнула начальник управления по вопросам охраны культурного наследия Днепровского городского совета Надежда наличник.

По ее словам, демонтированную советскую символику передадут на хранение на специальный склад.

"Всего в городе планируется создание музея - парка тоталитарного режима, где будут представлены демонтированные памятники, стелы, бюсты. Всего в Днепре с 2014 года в рамках декоммунизации было убрано около ста соответствующих символов, памятных знаков, мемориальных досок и тому подобное", - добавила она.

Еще одной локацией, где демонтировали советскую символику, стал бульвар Славы (в районе перекрестка с ул. Героев). Здесь убрали стелу с надписью "Площадь Жукова".

"Интересен оказался факт того, что площади Жукова никогда в Днепре не было, а стела была. Никаких сложностей во время демонтажа не было. В этот день на просп. Героев уберут еще три подобных советских памятника, символы. Собственно, сейчас демонтированы те объекты, которые в свое время не попали под декоммунизацию", - отметил главный специалист отдела обеспечения деятельности городского головы и его заместителей Антон Андриенко.