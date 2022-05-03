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У Дніпрі демонтували понад десяток пам’ятних знаків

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Вівторок 03 травня 2022 13:53
У Дніпрі демонтували понад десяток пам’ятних знаків Фото: у Дніпрі демонтували понад десяток пам’ятних знаків (прес-служба міськради)
Автор: Артем Горовенко

У Дніпрі подовжують позбавлятися символів радянської влади. Третього травня у місті комунальні служби демонтували понад десяток пам’ятних знаків, встановлених за радянських часів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпровьску міську раду.

Першим прибраним об’єктом цього дня стала цегляна стіна з наказом Сталіна, що у парку Глоби, у районі пам’ятника Чкалову.

"Цей пам’ятний знак - наказ Сталіна Маліновському, який не пов’язаний безпосередньо з подіями Другої світової війни, загиблими, не увічнює їхню пам’ять. Пов'язаний лише меморіально. Тут взагалі не йдеться скільки загинуло людей при форсуванні Дніпра. Наказ не несе культурної цінності, але є своєрідним маятником, який притягує "руській мір". Ми маємо прибирати такі символи, щоб ніколи не було повернення. Повномасштабна війна в Україні - достатня точка неповернення", - наголосила начальник управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради Надія Лиштва.

За її словами, демонтовану радянську символіку передадуть на зберігання на спеціальний склад.

"Загалом у місті планується створення музею-парку тоталітарного режиму, де будуть представлені демонтовані пам’ятники, стели, бюсти. Загалом у Дніпрі з 2014 року у рамках декомунізації було прибрано близько ста відповідних символів, пам’ятних знаків, меморіальних дошок тощо", - додала вона.

Іще однією локацією, де демонтували радянську символіку, став бульвар Слави (у районі перехрестя з просп. Героїв). Тут прибрали стелу з написом "Площа Жукова".

"Цікавий виявився факт того, що площі Жукова ніколи у Дніпрі не було, а стела була. Жодних складнощів під час демонтажу не було. Цього дня на просп. Героїв приберуть іще три подібні радянські пам’ятники, символи. Власне, зараз демонтовано ті об’єкти, які свого часу не потрапили під декомунізацію", - зазначив головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови та його заступників Антон Андрієнко.

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