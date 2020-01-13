В Днепре чиновников горсовета уличили в присвоении 25 млн гривен

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила чиновников Днепровского горсовета на присвоении 25 миллионов гривен, предназначенных для реконструкции детсадов и школ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что средства были предназначены для капремонта и реконструкции местных учреждений образования. Действия злоумышленников могли поставить под угрозу здоровье детей.

Чиновники провели публичные закупки на общую сумму почти 130 миллионов гривен. Для создания видимости законности и конкуренции к участию в тендере было допущено подконтрольные злоумышленникам фирмы.

В конце концов победили на торгах приближенные к организаторам сделки коммерсанты.

Установлено, что подрядчики не выполнили часть проплаченных работ и указали недостоверные данные об их стоимости. Ремонт проводился из некачественных материалов.

По факту присвоения бюджетных средств продолжается следствие.

Ранее в Киеве задержали директора молодежного центра, организовала преступную схему растраты бюджетных средств, выделенных на проведение социальных мероприятий.

РБК-Украина писало, что в Закарпатской области председатель поселкового совета присвоил 1 млн гривен, которые были выделенные на ремонт дорог.