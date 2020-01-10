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В Киеве уличили чиновницу в растрате государственных средств

Новости » Общество     10.01.2020 - 06:03
В Киеве уличили чиновницу в растрате государственных средств
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чиновница организовала схему растраты средств, выделенных на проведение социальных мероприятий

В Киеве задержали директора молодежного центра, организовавшую преступную схему растраты бюджетных средств, выделенных на проведение социальных мероприятий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

По данным прокуратураи, директор "Киевского молодежного центра" в течение 2018-2019 годов вместе с неустановленными лицами организовала схему растраты государственных средств в пользу пользу подконтрольных фирм.

"К указанной схеме были привлечены субъекты хозяйствования с признаками фиктивности, на счета которых перечислялись денежные средства за якобы оказанные услуги по проведению мероприятий, которые в действительности проводились за счет средств частных спонсоров", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что чиновнице сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3, 4 ст. 191 Уголовного кодекса, то есть растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная по предварительному сговору. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области правоохранители разоблачили председателя поселкового совета в присвоении 1 миллиона гривен, выделенных на ремонт дорог. Следствие установило, что председатель поселкового совета организовал схему хищения бюджетных средств вместе с директором частного предприятия.

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