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В Днепре автомобиль загорелся после столкновения, есть жертва

Новости » Происшествия     15.12.2019 - 10:14
В Днепре автомобиль загорелся после столкновения, есть жертва
Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)

Водитель легкового автомобиля погиб

Утром воскресенья, 15 декабря, в Днепре легковой автомобиль въехал в электроопору, после чего столкнулся с другим автомобилем и загорелся, в результате аварии погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным спасателей, на улице Набережная Победы легковой автомобиль Mercedes Е 200 столкнулся с электроопорой, после чего зацепил внедорожник Toyota и загорелся. Водителя автомобиля Mercedes вытащили из горящего автомобиля свидетели происшествия.

Отмечается, что водитель Mercedes погиб, а автомобіь был уничтожен огнем. О состоянии водителя Toyota информации нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. Автомобиль Audi A5 выехал за пределы проезжей части на закруглении дороги, после чего столкнулся с деревом и электроопорой. Водитель автомобиля погиб, а его пассажирка пострадала.

Также РБК-Украина писало, что в Ровенской области произошло столкновение микроавтобуса и внедорожника. В результате дорожно-транспортного происшествия один из пассажиров микроавтобуса погиб. Еще три человека пострадали в результате автомобильного происшествия.

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