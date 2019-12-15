У Дніпрі автомобіль загорівся після зіткнення, є жертва

Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

Водій легкового автомобіля загинув

Вранці неділі, 15 грудня, у Дніпрі легковий автомобіль в'їхав в електроопору, після чого зіткнувся з іншим автомобілем та загорівся, в результаті аварії загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними рятувальників, на вулиці Набережна Перемоги легковий автомобіль Mercedes-Е 200 зіткнувся з електроопорою, після чого зачепив позашляховик Toyota та спалахнув. Водія автомобіля Mercedes витягли з палаючого автомобіля свідки події.

Зазначається, що водій Mercedes загинув, а автомобіь було знищено вогнем. Про стан водія Toyota інформації немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запорізькій області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула людина. Автомобіль Audi A5 виїхав за межі проїзної частини на заокругленні дороги, після чого зіткнувся з деревом та електроопорою. Водій автомобіля загинув, а його пасажирка постраждала.

Також РБК-Україна писало, що у Рівненській області сталося зіткнення мікроавтобуса та позашляховика. В результаті дорожньо-транспортної пригоди один з пасажирів мікроавтобуса загинув. Ще три людини постраждали внаслідок автомобільної пригоди.